Boeing 747-8 von Cargolux absolviert Erstflug

Am 31. August 2011 ist der erste Boeing 747-8 Vollfrachter für Cargolux zu seinem B1 Produktionsflug abgehoben.

Die Maschine trägt die Baunummer RC502 und ist auf die Kennung LX-VCB immatrikuliert. Cargolux kann ihre erste Boeing 747-8 am 19. September 2011 bei Boeing übernehmen. Der neue Boeing 747-8 Vollfrachter erhielt die Zulassung am 19. August 2011. Cargolux kann in diesem Jahr drei Jumbos übernehmen. Die Boeing 747-8F kann mit 134 Tonnen Fracht rund sechzehn Prozent mehr laden als die Boeing 747-400F und dies zu den praktisch gleichen Betriebskosten wie das Vorgängermodell.



Video: Erstflug Boeing 747-8 Cargolux LX-VCB