Boeing 727 Frachter Umbau neu aufgelegt

Der amerikanische Umbauspezialist AEI legt den Boeing 727 Frachterumbau neu auf und will in diesem Jahr bis zu drei 727 umbauen.

Aeronautical Engineers AEI wird einen ersten Boeing 727-200 bei ihrer Tochterunternehmung Commercial Jet in Miami umbauen. Die Geschäftsleitung von AEI sieht noch kein Lebensende der Boeing 727 und ortet weltweit einen grösseren Bedarf nach diesem bewährten Arbeitsgerät. Die Boeing 727-200 wird mit 12 Standard Paletten ausgerüstet. Nach Aussagen von AEI wurde die umzubauende 727-200 1981 gebaut und durchläuft bereits den Umbau in ihrem Werk in Miami. Die letzte 727 wurde bei AEI im 2005 zu einem Frachter umgebaut.