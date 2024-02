Berlin-Brandenburg erhält CO2-Management Zertifikat

Volotea Airbus in Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) als Betreiberin des Flughafens Berlin Brandenburg wurde für ihre Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes zertifiziert.

FBB nahm erstmals an der Airport Carbon Accreditation (ACA) teil und erreichte auf Anhieb das Level 3 dieses Programms.

Die ACA ist ein Verfahren zur Erfassung und Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Damit prüft und bewertet der europäische Flughafenverband Airports Council International Europe (ACI) das CO2-Managment von Flughäfen und ihre Maßnahmen zur Reduzierung ihres CO2-Fußabdrucks. Die Auditierung wird von unabhängigen externen Gutachtern durchgeführt. Die Zertifizierung bietet Flughäfen somit einen gemeinsamen Rahmen für aktives CO2-Management mit messbaren Vorgaben. Die ACA definiert insgesamt sieben Level, jedes Level setzt spezifische Ziele und Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen voraus.

Mit dem Level 3 bescheinigt die ACA der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg, dass sie die CO2-Emissionen der von ihr betriebenen Flughafeninfrastruktur kontinuierlich reduziert. Dies ist insbesondere durch den Einsatz erneuerbarer Energien, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Optimierung flughafenspezifischer Anlagen sowie den Ausbau von nachhaltiger Mobilität auf dem Vorfeld erreichbar. Die FBB unterstützt darüber hinaus ihre Geschäftspartner am BER dabei, ihre eigenen Emissionen zu senken.

Die FBB hat sich dazu verpflichtet, ihre CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 um 65 Prozent zu verringern und den Betrieb des BER bis spätestens 2045 CO2-neutral umzusetzen.

Olivier Jankovec, Director General at ACI EUROPE: „Herzlichen Glückwunsch an den Flughafen Berlin Brandenburg! Mit Blick auf sein Ziel, bis spätestens 2045 ein CO2-neutraler Flughafen zu werden, unternimmt der BER konkrete Schritte, um seine eigenen Emissionen zu reduzieren. Gleichzeitig bindet er seine Geschäftspartner, einschließlich der Fluggesellschaften, in sein CO2-Management ein. Diese Bemühungen sind sehr zu begrüßen, da sie zur Dekarbonisierung des gesamten Luftverkehrssektors beitragen. Wir freuen uns sehr auf die weitere enge Zusammenarbeit mit dem BER-Team auf dem Weg zu Net Zero.“

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Das Ziel eines CO2-neutralen Flughafens nehmen wir sehr ernst. Die Akkreditierung des BER direkt auf Level 3 der Airport Carbon Accreditation zeigt, dass sich unsere Anstrengungen gelohnt haben und wir auf dem richtigen Weg sind. Für uns ist dies zugleich ein Ansporn für die nächsten Jahre. Wir werden die ACA-Zertifizierung ab jetzt regelmäßig beauftragen, um unsere Aktivitäten unabhängig bewerten zu lassen.“

Dr. Arne Diedrich, Nachhaltigkeitsmanager Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Durch die intensive Arbeit der letzten Jahre konnten wir die ersten beiden Level der Airport Carbon Accreditation überspringen. Zukünftig arbeiten wir darauf hin, unser Energiemanagement noch enger mit den Klimaschutz-Maßnahmen zu verzahnen. Unser Ziel ist es, unser CO2-Management kontinuierlich zu verbessern und in weiteren Levels validiert zu werden.“

FBB