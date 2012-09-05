Estonian Air meldet Passagierzahlen

Im August 2012 flogen mit der Airline aus Estland 87.963 Fluggäste, dies entspricht gegenüber dem August 2011 einem Plus von 66,1 Prozentpunkten.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres frequentierten 603.741 Fluggäste die estnische Fluggesellschaft, dies entspricht verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode einer Zunahme von 76,1 Prozent. In den Monaten zwischen Januar und August bot Estonian Air 13.136 Flüge an, dies entspricht einem Wachstum von 73,3 Prozentpunkten. Im August konnten 99,4 Prozent der Flüge regulär abgewickelt werden, während die Pünktlichkeit bei 86,4 Prozent lag.