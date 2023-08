Avolon finalisiert Boeing 737 MAX Auftrag

Die Bestellung über 25 Verkehrsflugzeuge aus der Boeing 737 Familie wurde an der Farnborough Airshow im Juli bekannt gegeben und jetzt konnte sie abgeschlossen werden.

Bei dem finalisierten Auftrag geht es um zehn Boeing 737 MAX 8, fünf Boeing 737 MAX 9 und zehn Next Generation Boeing 737-800. Nach den aktuellen Listenpreisen entspricht die Bestellung einem Marktwert von rund 2,4 Milliarden US Dollar. Boeing konnte für die neue Boeing 737 MAX mittlerweile 664 Aufträge an Land ziehen. Avolon ist eine junge Flugzeugleasinggesellschaft aus Irland und wurde durch den JetBird Gründer Dómhnal Slattery Anfangs 2010 gegründet.