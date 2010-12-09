Boeing liefert weitere F-15K aus

Boeing übergab am 8. November 2010 drei weitere F-15K Slam Eagle an die südkoreanische Luftwaffe (ROKAF).

Die Übergabe der drei F-15K fand auf dem südkoreanischen Luftwaffenstützpunkt Daegu statt. Die ersten drei von 21 Maschinen gingen im September an die ROKAF und die restlichen 15 Maschinen werden bis März 2012 ausgeliefert werden. Südkorea hat bereits 40 modernste F-15K übernommen, die 21 Maschinen dieses Bauloses laufen unter dem Next Fighter II Vertrag. Bei dem F-15K Slam Eagle handelt es sich um eine F-15E Variante, die den neusten Standards entspricht und bis mindesten 2040 zu den modernsten Kampfflugzeugen zählen wird.