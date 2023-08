Aviation Capital Group kauft Airbus A320neo

Airbus kann einen weiteren Grossauftrag für die A320 New Engine Option Familie vermelden, der Flugzeugfinanzierer Aviation Capital Group (ACG) bestellt 30 Airbus A320neo.

Der neue Auftrag entspricht nach Listenpreis einem Marktwert von rund 2,7 Milliarden US Dollar. Die Bestellung wurde heute an der Dubai Airshow 2011 bekannt gegeben. Die Triebwerkwahl liess ACG noch offen. Die Flugzeugleasing Gesellschaft Aviation Capital Group hat mehr als 240 Verkehrsflugzeuge in ihrem Portfolio.