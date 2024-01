Ausbildung zum Air Cargo Agent am Flughafen Wien

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien und die Zollakademie Österreich starten einen Lehrgang zum Air Cargo Agent direkt in der AirportCity am Flughafen Wien.

Eine neue Fachausbildung für den Luftfrachtbereich bieten die Zollakademie und der Flughafen Wien: Von 2. April bis 28. Mai 2024 startet in der AirportCity der Zertifikatslehrgang zum Air Cargo Agent. Dabei vermitteln Referenten aus der Praxis relevantes Wissen rund um das Thema Luftfracht und Zoll wie etwa luftfrachtspezifische Abläufe, Grundzüge der Zollabwicklung, Verkehrsgeographie, Tarifwesen und rechtliches Grundwissen. Der berufsbegleitende Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter von Speditionen, Airlines und Logistikunternehmen, die sich fachlich aus- und weiterbilden möchten, aber auch an Quereinsteiger, die in der Luftfahrtbranche durchstarten wollen. Die Unterrichtseinheiten finden im Office Park 4 direkt am Flughafen Wien statt. Dank der Top-Infrastruktur in der AirportCity profitieren Lehrgangsteilnehmer von idealer Lernumgebung und optimaler Erreichbarkeit.

„Die AirportCity wirkt dem Fachkräftemangel entgegen. Zahlreiche Logistik- und Luftfahrtunternehmen profitieren künftig von fachspezifischer und fundierter Ausbildung direkt am Standort. Mit dem neuen Lehrgang zum Air Cargo Agent und praxisnaher Lernumgebung wird die AirportCity um die besonders wichtige Komponente der Ausbildung bereichert“, so Mag. Wolfgang Scheibenpflug MRICS, Leiter des Immobilien- und Standortmanagement des Flughafen Wien.

„Die Logistik- und Luftfahrtbranche ist ein vielfältiges Arbeitsumfeld - gut ausgebildete Fachkräfte sind stets gefragt. Der Lehrgang zum Air Cargo Agent wurde mit Experten aus der Branche entwickelt und bereitet die Teilnehmer mit praxisnahen Fachinhalten bestens auf eine Tätigkeit im Bereich der Luftfracht vor“, so Klaus Gasperlmair, Geschäftsführer der Zollakademie Austria.

Lehrgang zum Air Cargo Agent: praxisnahe, fachliche Aus- und Weiterbildung am Flughafen Wien

Die Zollakademie Austria und der Flughafen Wien starten von 2. April bis 28. Mai 2024 einen neuen Zertifikatslehrgang zum Air Cargo Agent. Bei entsprechender Nachfrage werden weitere Termine im Herbst 2024 angeboten. Im Rahmen des berufsbegleitenden Abendlehrganges vermitteln Experten von Airlines, Speditionen und Spezialisten für Transport- und Speditionsrecht relevantes Wissen rund um das Thema Luftfracht und Air-Cargo-Prozesse am Flughafen. Referenten aus renommierten Partnerunternehmen wie etwa Lufthansa Cargo, Zenit, Cargomind, Schärmer + Partner und Flughafen Wien geben dabei nachhaltigen Input und praxisnahe Einsicht in ihren Tätigkeitsbereich. In acht Modulen, die in 18 Abenden von 17.00 bis 20.00 Uhr stattfinden, erlernen die Teilnehmer des Lehrgangs Warentypen, Tarifwesen sowie rechtliches Grundwissen. Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter von Airlines, Speditionen und Logistikunternehmen, die sich fachlich aus- und weiterbilden wollen, aber dank umfassender Vorbereitung auch an Quereinsteiger, die einen Einstieg in die Luftfahrtbranche anstreben. Die Unterrichtseinheiten finden im Office Park 4 in der AirportCity am Flughafen Wien statt. Die Infrastruktur der AirportCity bietet eine ideale Lernumgebung sowie eine optimale Erreichbarkeit. Bei einem kostenlosen online Webinar am 1. Februar 2024, von 16.00 bis 16.30 Uhr, können sich Interessierte direkt bei der Zollakademie Austria informieren und Fragen zum Lehrgang stellen, die Anmeldung dafür erfolgt unter www.zoll-akademie.at/ausbildungen/detail. Nähere Informationen zu Anmeldung, Terminen und Kosten gibt es unter www.zoll-akademie.at.

AirportCity: Multifunktionaler Standort

Mit etwa 23.000 Beschäftigten in 250 Unternehmen ist der Flughafen Wien eine kleine Stadt. Einkaufs, Gastronomie- und Nächtigungs­möglichkeiten, Verkehrsinfrastruktur, Gesundheits- und Fitnessangebote machen die AirportCity zum perfekten Betriebs- und Eventstandort für Unternehmen. Dank der günstigen Infrastruktur ist die Flughafenstadt auch gut erreichbar: Mit den ÖBB gelangt man in wenigen Minuten vom Wiener Hauptbahnhof und mit der S7 von Wien-Mitte zum Flughafen. Mit dem City Airport Train ist man in nur 16 Minuten direkt vom Wiener Stadtzentrum mit dem Flughafen verbunden. Zahlreiche Parkmöglichkeiten stehen ebenfalls zur Verfügung.