Condor baut Kooperation mit GOL aus

Der Ferienflieger Condor hat mit der brasilianischen GOL die Partnerschaft erweitert und bietet den Fluggästen ab Deutschland mehr Verbindungen nach Brasilien an.

Condor kann durch die erweiterte Zusammenarbeit mit GOL über achtzehn zusätzliche Ziele in ganz Brasilien anbieten. Die neuen Flugverbindungen, beispielsweise nach Aracaju, Manaus, Porto Seguro, Sao Luiz und Porto Alegre, werden via Salvador da Bahia angeboten. Dank der Kooperation ist das Umsteigen besonders entspannt. Das Gepäck kann vom Ausgangsflughafen in Deutschland direkt zur Enddestination in Brasilien aufgegeben werden. Ab dem Sommer 2011 können auch weiterführende Destinationen über Recife gebucht werden. In Zusammenarbeit mit GOL können Condor Kunden auch Destinationen in die benachbarten Länder Argentinien, Bolivien, Chile, Uruguay und Paraguay buchen.