Asien sieht Erholung im Business Segment

Wie IATA in ihrer letzten Industrieanalyse feststellt, befinden sich die Einkünfte aus dem Premium Passagierverkehr bei den asiatischen Airlines im Aufwärtstrend.

Die Passagierzahlen auf den Langstreckeflügen innerhalb Asiens sind angestiegen, begleitet von einer leichten Erholung der Wirtschaft in der Region. Den höchsten Anstieg der Geschäftsaktivität vermeldet der Asien-Pazifik-Raum. Der Kurzstreckenverkehr in Europa bleibt nach Angaben der IATA jedoch weiterhin schwach, während sich der nordamerikanische Markt gerade erst zu erholen beginnt. Die Verbesserung bei den Premium Reisen scheint noch anfällig und ein Rückfall im September käme nicht unerwartet, so IATA. In der Economy Klasse, die 90 Prozent des Verkehrs, aber nur 70 Prozent des Umsatzes ausmacht, sei man noch weit davon entfernt, ein positives Wachstum vermelden zu können.