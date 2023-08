Arik Air bestellt drei Airbus A340-500

Die dynamisch wachsende nigerianische Fluggesellschaft Arik Air aus Lagos hat bei Airbus drei A340-500-Langstreckenjets fest in Auftrag gegeben.

Mit dieser Bestellung ist Arik Air der zehnte und zugleich jüngste Kunde der A340-500. Die Anschaffung der neuen A340 ist ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie des Carriers, der Lagos und Abuja als Verkehrsdrehscheiben aufbauen will. Die Langstreckenflieger sind für den Einsatz auf neuen Routen nach London, New York und Houston vorgesehen. Sie werden Passagieren in zwei Klassen Komfort der Spitzenklasse bieten. Die Flugzeuge, die Ende November ausgeliefert werden, erhalten Trent 500-Triebwerke des Herstellers Rolls-Royce.