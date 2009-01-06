Amsterdams Flughafen erwartet weniger Verkehr
Die Flughafenbetreiberin Schiphol Group in Amsterdam erwartet für das Jahr 2009 einen Rückgang der Passagierzahlen und des Cargo-Verkehrs.
Die Flughafenbetreiberin Schiphol Group erwartet für das Jahr 2009 einen Rückgang der Passagierzahlen und des Cargo-Verkehrs.
2008 benutzten 47,4 Millionen Passagiere den Flughafen in Amsterdam, 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Flugbewegungen nahmen um 1,8 Prozent auf 428.350 ab und auch der Cargo Traffic sank um 1,4 Prozent auf insgesamt 1,59 Millionen Tonnen. Der Präsident der Flughafenleitung Jos Nijhuis sagte, niemand wisse, wie lange die Rezession anhalten werde und fügte hinzu, Schiphol habe die Strategie für das Jahr 2009 aus diesem Grund nochmals überarbeitet. Der Airport in Amsterdam ist der fünftgrösste in Europa nach Passagierzahlen und der drittgrösste nach Frachtvolumen.