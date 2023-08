Amerikanische Airlines wollen Benzin sparen und Emissionen senken

United und Southwest haben einen Mehrjahresvertrag mit Pratt&Whitney für ein EcoPower Motorsäuberungssystem unterzeichnet.

United hat Einsparungen von 3 Millionen Gallonen Jetbenzin geplant, was die Carbon Dioxid Emissionen um 28.000 metrische Tonnen senkt. Ausserdem ermöglicht das neue System eine schnellere und umweltfreundlichere Säuberung der Triebwerke, so United. Sie will das Waschsystem bis im Herbst in allen Maschinen eingebaut haben. Southwest will dank EcoPower über US$ 20 Millionen jährlich an Treibstoffkosten einsparen und 135 Millionen Pfund weniger Emissionen verursachen.