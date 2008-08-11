Alitalias Passagierverkehr schrumpft um über ein Fünftel
11.08.2008 PSEN
Wie die Association of European Airlines (AEA) meldete, ist der Passagierverkehr der Alitalia im Juni um 21,7% zurückgegangen.
Wie die Association of European Airlines (AEA) meldet, ist der Passagierverkehr der Alitalia im Juni um 21,7% zurückgegangen.
Die AEA sagte ausserdem, Alitalia habe in der ersten Hälfte dieses Jahres 16,4% weniger Passagiere als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2007 transportiert. Obwohl alle Airlines im Juni einen Rückgang der Passagierzahlen um durchschnittlich 0.1% vermelden, ist der Einbruch bei Alitalia erheblich höher. Die Airline kann sich seit 1999 nicht mehr aus den roten Zahlen erholen und verliert jeden Tag rund eine Million Euro.