Alitalias Passagierverkehr schrumpft um über ein Fünftel

Wie die Association of European Airlines (AEA) meldete, ist der Passagierverkehr der Alitalia im Juni um 21,7% zurückgegangen.

Wie die Association of European Airlines (AEA) meldet, ist der Passagierverkehr der Alitalia im Juni um 21,7% zurückgegangen.