Alitalia Piloten endlich einverstanden

Nach erneuten Verhandlungen erklärte sich die Pilotengewerkschaft mit dem Sanierungsplan einverstanden.

Nach fast 15 Stunden kam es in der Nach von Freitag auf Samstag zu einer Einigung. Die Pilotengewerkschaft gibt grünes Licht zu der Alitalia Sanierung unter Führung der Investorengruppe CIA. Die Einigung sehe vor, dass die Flugkapitäne künftig Manager-Verträge erhielten und die geplante Zahl der Entlassungen reduziert werde. Den Plänen der privaten Investorengruppe zufolge müssen zur Rettung der Airline mindestens 3.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Am Donnerstag hatten die vier größten Gewerkschaften bei Alitalia dem Übernahme- und Sanierungspaket zugestimmt. Jetzt sind noch die Kabinenbesatzungen nicht im Boot, die Verhandlungen gehen am Montag weiter.