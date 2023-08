Alaska Airlines platziert Grossauftrag bei Boeing

Alaska Airlines hat am 11. September 2012 den Kauf von 50 Verkehrsflugzeugen aus der Boeing 737 Familie bekannt gegeben.

Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von mehr als 5 Milliarden US Dollar und ist damit der größte Einzelauftrag, der Alaska Airlines in ihrer Firmengeschichte jemals vergeben hat. Die Festbestellung umfasst zwanzig Boeing 737 MAX 8, siebzehn Boeing 737 MAX 9 und dreizehn Next Generation Boeing 737-800. Mit diesen Flugzeugen wird Alaska Airlines ihr Streckennetz maßvoll weiter ausbauen und die Flotte teilerneuern.