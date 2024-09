Alaska Airlines übernimmt Hawaiian Airlines

Alaska Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Alaska Air Group)

Alaska Airlines darf Hawaiian Airlines übernehmen, die Übernahme kostet Alaska Airlines rund 1,9 Milliarden US-Dollar.

Der Deal wurde im vierten Quartal 2023 eingefädelt und kann nun vollzogen werden, die US-amerikanischen Bundesbehörden haben den Segen dazu gegeben. Im Vorfeld mussten die beiden Fluggesellschaften den Wettbewerbshütern ein paar Zugeständnisse machen. Nach Prüfung der Vorschläge kamen die Behörden zum Schluss, dass die Fusion der beiden Airlines Sinn mache, und haben den Zusammenschluss genehmigt.

Alaska Air Group, Inc. hat am 18. September 2024 den Abschluss der Übernahme von Hawaiian Holdings, Inc. bekanntgegeben. Diese Fusion erweitert den Zugang der Fluggäste beider Fluggesellschaften zu inländischen und internationalen Zielen. Die Passagiere profitieren auch von den Partnerairlines in der oneworld Alliance.

Alaska Airlines und Hawaiian Airlines beginnen nun mit den Arbeiten zur Erlangung eines einheitlichen Betriebszertifikats bei der Federal Aviation Administration (FAA), das es den beiden Fluggesellschaften ermöglichen wird, als eine einzige Fluggesellschaft mit einem integrierten Passagierdienstsystem zu operieren. In der Zwischenzeit werden die beiden Fluggesellschaften weiterhin als getrennte Fluggesellschaften operieren, ohne unmittelbare Änderungen am Betrieb vorzunehmen, und bis zum Abschluss des Integrationsprozesses getrennte Websites, Reservierungssysteme und Kundenbindungsprogramme unterhalten. Die Gäste können in der Gewissheit buchen und reisen, dass ihre Reise wie geplant mit der entsprechenden Fluggesellschaft durchgeführt wird.