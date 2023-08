Airbus will Produktion ankurbeln

Angesichts voller Auftragsbücher will Airbus Industries die Produktion in den kommenden Jahren um 40 bis 45 Prozent erhöhen.

Airbus Industries hat in ihren Auftragsbüchern mehr als 3600 bestellte Verkehrsflugzeuge. Falls die Produktion nicht hochgefahren wird, bedeutet dies ein Bestellungsvorrat für 7 Jahre. Airbus erwartet auf der Luftfahrtmesse in Farnborough weitere Großbestellungen. Um den Bestellungsüberhang rascher abarbeiten zu können, will die Unternehmung in den nächsten Jahren ihre Produktion um 40 bis 45 Prozent erhöhen. Bereits in diesem Jahr hat der europäische Verkehrsflugzeugbauer mehr Arbeitsplätze geschaffen, als durch die Kostensparprogramme abgebaut wurden. Sehen Sie dazu auch die News Sendung vom 27. Juni 2008.