Airbus lieferte zehn A380 aus

Im vergangen Jahr konnte Airbus 10 Superjumbos ausliefern, ursprünglich waren zwölf bis dreizehn das Ziel.

Im vergangen Jahr konnte Airbus 10 Superjumbos ausliefern, ursprünglich waren zwölf bis dreizehn das Ziel.

Im Dezember 2009 konnte der europäische Flugzeugproduzent noch drei Airbus A380 ausliefern, am 12. Dezember ging eine Maschine an Emirates, am 21. Dezember konnte Qantas ihren fünften Superjumbo übernehmen und am 22. Dezember wurde der siebte A380 für Emirates ausgeliefert. Bis Ende 2009 waren noch die Auslieferung von MSN029 an Qantas und MSN040 an Air France geplant gewesen, diese Auslieferungen wurden jedoch ins neue Jahr verschoben. Der sechste A380 für Qantas wurde nach unseren letzten Informationen am 8. Januar 2010 ausgeliefert und MSN040 wird Ende Januar an Air France übergeben. Im 2008 wurden mit zwölf Maschinen zwei A380 mehr ausgeliefert als im 2009, ursprünglich wurde die Zielmarke für 2009 auf zwölf bis dreizehn Maschinen festgelegt. Für das laufende Jahr wir Airbus morgen informieren, wie viele Superjumbos gebaut werden sollen.