Airbus A380 Jubiläum in Düsseldorf

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Zehn Jahre Emirates A380 am Flughafen Düsseldorf: Der Superjumbo, der NRW mit der Welt verbindet.

„Die Begeisterung auf dem Vorfeld, bei den Passagieren und bei uns im Team war riesig. Wir alle spürten: Das ist ein Meilenstein für den Standort!“ erinnert sich Airline-Stationsleiter Rolf Ansel an den Moment, als am 1. Juli 2015 die erste Emirates A380 in Düsseldorf landete.

Auch Emirates-Kapitän Savio Schmitz, der viele Jahre in Düsseldorf lebte, hat diesen Tag in besonderer Erinnerung. Er steuerte den ersten planmäßigen A380-Flug in die Stadt, mit der er sich bis heute eng verbunden fühlt: „Es ist für mich immer eine große Freude, mit unserem Flaggschiff nach Düsseldorf zu fliegen. Ich bin seit 14 Jahren auf der A380-Flotte im Einsatz und liebe dieses Flugzeug. Zwei meiner unvergesslichen A380-Momente sind ohne Zweifel der Erstflug nach Düsseldorf und die Rückkehr nach der Pandemie.“

Mit seinen beiden durchgängigen Passagierdecks, je nach Konfiguration bis zu 615 Sitzplätzen und modernster Bordtechnik setzte der Emirates Airbus A380 von Anfang an Maßstäbe in Sachen Komfort und Kapazität. Düsseldorf war 2015 einer der wenigen deutschen Airports, die für den Liniendienst mit dem weltgrößten Passagierflugzeug ausgewählt wurden – ein starkes Signal für die Bedeutung des Standortes im internationalen Luftverkehr.

Heute ist die Emirates A380 aus dem Bild des Flughafens nicht mehr wegzudenken. Die Airline bietet täglich zwei Linienverbindungen zwischen Düsseldorf und Dubai: eine Rotation mit der A380-800 und eine weitere mit einer Boeing 777-300ER. Sie verbinden die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens mit dem internationalen Drehkreuz am Golf und öffnen Reisenden aus der Region das Tor zu mehr als 100 Zielen weltweit – von Kapstadt über Delhi bis Sydney. Zugleich stärken sie Düsseldorf als attraktives Ziel für Geschäftsreisende und Touristen aus dem Nahen Osten und darüber hinaus.

„Die Emirates A380 steht seit einem Jahrzehnt für Verlässlichkeit, Qualität und die internationale Anbindung unserer Region an die Weltmärkte“, erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. „Gerade in einer Zeit globaler Herausforderungen wird deutlich, welche wichtige Rolle der zivile Luftverkehr dabei spielt, Menschen, Regionen und Märkte miteinander zu verbinden. Vor diesem Hintergrund danken wir Emirates für die über viele Jahre gewachsene Partnerschaft und die vertrauensvolle, erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Airbus A380 Emirates in Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe, unterstreicht die Bedeutung des Standortes: „Deutschland ist unser größter Markt in Kontinentaleuropa und Düsseldorf seit fast 25 Jahren ein strategisch wichtiges und kommerziell erfolgreiches Ziel für uns in Mitteleuropa. Unser A380-Jubiläum ist ein weiterer Beweis für unseren stetigen Beitrag, die Konnektivität für Menschen sowie das Wirtschaftswachstum zwischen Nordrhein-Westfalen und der Welt zu fördern. Mit unserem täglichen A380-Liniendienst haben wir ein neues Reiseerlebnis ab Düsseldorf geschaffen, und unser Flaggschiff ist sowohl bei Fluggästen als auch bei Planespottern sehr beliebt“.

Damit der weltweit größte Passagierjet mit über 500 Tonnen Startgewicht Düsseldorf im Linienbetrieb anfliegen konnte, investierte der Flughafen in seine Infrastruktur. Am Flugsteig C entstand ein neuer Anbau mit drei beweglichen Fluggastbrücken, die den gleichzeitigen Ein- und Ausstieg auf beiden Decks der A380 ermöglichen. Rollwege wurden verbreitert, Markierungen angepasst und Vorfeldflächen ertüchtigt. Spezielle Fahrzeuge für Enteisung, Catering und Betankung sowie ein besonders starker Schlepper kamen pünktlich zum Sommerflugplan 2015 hinzu.

Seither hat Emirates allein mit der A380 auf über 8.000 Flügen mehr als drei Millionen Passagiere zwischen Düsseldorf und Dubai befördert. Die Verbindung zählt zu den erfolgreichsten Langstrecken des Flughafens.

Passagiere genießen an Bord den vielfach ausgezeichneten Komfort der Emirates A380, die je nach Saison in einer Zwei- oder Drei-Klassen-Konfiguration eingesetzt wird. In der Drei-Klassen-Version bietet das Flaggschiff Privatsuiten in der First Class, eine Business Class mit Flachbettsitzen und eine großzügige Economy Class. Eine exklusive Bar im Oberdeck lädt bis zu zwölf Gäste der Premiumklassen zum Verweilen ein, in der First Class stehen zusätzlich zwei Bäder mit Dusche zur Verfügung.

Am Flughafen Düsseldorf bietet Emirates seinen Gästen eine eigene 700 Quadratmeter große Lounge mit direktem Zugang zum Gate, in der sie sich vor dem Abflug in ruhiger Atmosphäre entspannen oder arbeiten können.

Mit Emirates und der A380 bleibt Düsseldorf auch in Zukunft exzellent angebunden: Nach aktueller Planung wird die Airline seine A380-Flotte bis mindestens 2041 betreiben.