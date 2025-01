Airbus A350 Simulator in Zürich

Airbus A350 Simulator Lufthansa Aviation Training (Foto: LAT)

Lufthansa Aviation Training Switzerland nimmt ersten Airbus A350 Simulator in Betrieb. Der neue Full Flight Simulator (FFS) und das Cabin Training Devices für den Airbus A350 sind ab sofort am Flughafen Zürich in Betrieb.

Lufthansa Aviation Training (LAT) nimmt am Flughafen Zürich einen hochmodernen Full Flight Simulator (FFS) sowie neueste Cabin Training Devices für den Airbus A350 in Betrieb. Damit erweitert die konzerneigene Trainingsorganisation der Lufthansa Group ihr Angebot und verstärkt das Pilot:innen- und Crew-Training für SWISS, Edelweiss und weitere Kunden mit neuester Technologie.

Nach monatelanger Planung, intensiven Tests und enger Zusammenarbeit mit den Herstellern sind diese hochmodernen Training Devices nun bereit für den Ausbildungsbetrieb. Mit diesem Schritt erweitert LAT das moderne Trainingsportfolio für seine Kunden inklusive neuester Technologien, wie u. a. dem Einsatz von Virtual-Reality im Cabin-Training. Mit der neuen Trainingsinfrastruktur in unmittelbarer Nähe des Flughafens Zürich-Kloten ermöglicht die LAT ihren Schweizer Kunden, den eigenen Reiseaufwand von Anfang an zu minimieren, Kosten und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.

Der neue A350-Simulator der CAE 7000XR Serie erfüllt die höchsten Zertifizierungsstandards (Level-D) und ermöglicht realitätsnahe Trainings, die sämtliche Flugbedingungen des Airbus A350 abbilden. Dank seiner fortschrittlichen Technologie können Pilot:innen ihre Trainings auf dem Airbus A350 mehrheitlich im Simulator absolvieren. Dies reduziert den Bedarf an realen Flugzeugen und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen zugunsten der Nachhaltigkeit.

SWISS und Edelweiss setzen zeitgleich einen neuen Meilenstein bei der Modernisierung ihrer Langstreckenflotte und führen ab 2025 sukzessive insgesamt 16 Flugzeuge des modernen, hochwirtschaftlichen und CO2-effizienten zweimotorigen Typs Airbus A350-900 ein. Diese lösen langfristig die noch verbliebenen Flugzeuge vom vierstrahligen Typ Airbus A340-300 ab.

Effizientes Training dank modernster Technologie

Der Airbus A350 FFS wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen moderner Flugschulungen zu erfüllen. Zu den Möglichkeiten gehören unter anderem:

Cross Crew Qualification (CCQ): Übergang von anderen Airbus-Modellen auf den Airbus A350.

Common Type Rating (CTR): Umschulungen vom Airbus A330 auf den Airbus A350.

Evidence-Based Training (EBT): Szenarien für sicherheitskritische Entscheidungsprozesse im Cockpit.

Ein erfolgreiches Projekt im Teamwork

Die Planung des neuen Simulators begann bereits Mitte 2023 in enger Zusammenarbeit zwischen LAT, SWISS und Edelweiss. Nach erfolgreicher Lieferung im Oktober 2024 und Installation am Flughafen Zürich in Opfikon steht der Simulator und die Training Devices ab sofort für den Trainingsbetrieb bereit.

"Die frühzeitige Inbetriebnahme des Full Flight Simulators sowie der Cabin Training Devices für den Airbus A350 unterstützt unsere Kunden SWISS und Edelweiss ideal für die Einflottung des A350 in diesem Jahr. Damit stellen wir sicher, dass wir unseren Kolleginnen und Kollegen bei SWISS und Edelweiss modernste Trainingsmöglichkeiten direkt in der Schweiz bieten können und gleichzeitig wird von Anfang an hoher Reiseaufwand reduziert im Sinne der Kostenvermeidung sowie Nachhaltigkeit", erklärt Manuel Meier, Geschäftsführer Lufthansa Aviation Training Switzerland.

Über Lufthansa Aviation Training

Die Lufthansa Aviation Training GmbH (LAT) gehört mit ihrer Kompetenz in der Aus- und Weiterbildung von Cockpit- und Kabinenpersonal an zehn Ausbildungs- und Trainingsstandorten weltweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Flight Training. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz am Flughafen München und beschäftigt an allen Trainingsstandorten rund 800 Mitarbeitende. Zum Kundenportfolio gehören über 250 national und international renommierte Airlines, darunter auch die Lufthansa Konzernfluggesellschaften. Lufthansa Aviation Training verfügt über fast 200 Trainingsgeräte. Dazu gehören Schulungsflugzeuge für die Pilotenausbildung, Flugsimulatoren aller gängigen Flugzeugmuster für das Pilotentraining sowie Emergency- und Service Mock-ups für die Aus- und Weiterbildung von Kabinencrews.

Unter der Marke European Flight Academy (EFA) bündelt Lufthansa Aviation Training die Flugschulen der Lufthansa Group.