Airbus A320 Antrieb wird besser

Ab Ende Jahr werden für die Airbus Jets aus der A320 Familie die effizienteren CFM56-7BE zur Verfügung stehen.

Das Triebwerk wurde durch CFM im April 2009 angekündigt und steht für die modernsten Boeing 737 Versionen bereits zur Verfügung. Ab Ende dieses Jahres können auch die Maschinen aus der A320 Familie mit dem verbesserten CFM56 Antrieb ausgestattet werden. Die kleinen Verfeinerungen am bewährten CFM56 Antrieb werden beim Treibstoff zu einem Minderverbrauch von 0,5 Prozent führen, neben diesem Gewinn an Effizienz können auch die Wartungskosten gesenkt werden. Das bewährte Triebwerk wurde im Kernbereich evolutionär weiterentwickelt, auch der Fan und Teile des Kompressors erhalten in einem verbesserten Produktionsprozess ein leichtes Tuning. Das Triebwerk wurde bei Airbus zwischen Januar und Februar 2011 an einer Maschine bei elf Flügen während 26 Stunden getestet. Ab Ende Jahr wird das CFM56-7BE für die A320 Familie verfügbar sein, während grösseren Wartungszyklen können die Verbesserungen auch bei älteren CFM56 nachgerüstet werden.