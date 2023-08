Airbus übergibt 30. A380

Die Flugzeugherstellerin Airbus hat mit der Auslieferung des dreissigsten A380 Superjumbos einen weiteren Meilenstein gesetzt.

Am Freitag wurde die Maschine, die siebte in diesem Jahr, an die neue Besitzerin übergeben. Die Lieferungen lägen im Zeitplan und das Ziel, in diesem Jahr mindestens 20 A380 ausliefern zu können, sei realisierbar, so Airbus. Die letzte Maschine ging an die Flotte der Emirates, die grösste Kundin des Airbus A380. Sie hält Bestellungen im Wert von US$55 Milliarden bei Boeing und Airbus und sagte im Mai, sie werde im Jahr 2010/11 sieben A380 und eine Boeing 777 in ihre Flotte integrieren und weitere Bestellungen an der Farnborough Messe im nächsten Monat ankündigen. Sales Director bei Airbus, John Leahy, hat im letzten Monat das Verkaufsziel für den A380 auf mehr als 20 verdoppelt.