Air France hebt Treibstoffzuschläge an
09.07.2008 RK
Die Unternehmung Air France-KLM hebt die Kerosinzuschläge ihrer französischen Fluggesellschaft Air France an.
Die Fluggesellschaft Air France-KLM hebt die Kerosinzuschläge ihrer französischen Fluggesellschaft Air France an. Das Aufgeld steige auf Inlandsflügen um 2 Euro je Strecke, auf der Mittelstrecke um 4 Euro und auf der Langstrecke je nach Entfernung um 10 oder 14 Euro, teilte das Unternehmen gestern in Paris mit. Die neuen Zuschläge treten am Donnerstag dieser Woche in Kraft.
Die Hälfte der diesmaligen Preisanhebung will das Unternehmen wieder zurücknehmen, sobald der Ölpreis stabil unter 130 US-Dollar je Barrel sinkt. Falls sich der Ölpreis dauerhaft unter 125 US Dollar stabilisieren wird, dann wird diese Preisanhebung ganz gestrichen.