Air France hebt Treibstoffzuschläge an

Die Fluggesellschaft Air France-KLM hebt die Kerosinzuschläge ihrer französischen Fluggesellschaft Air France an. Das Aufgeld steige auf Inlandsflügen um 2 Euro je Strecke, auf der Mittelstrecke um 4 Euro und auf der Langstrecke je nach Entfernung um 10 oder 14 Euro, teilte das Unternehmen gestern in Paris mit. Die neuen Zuschläge treten am Donnerstag dieser Woche in Kraft.