Air Astana legt neue Flüge nach Dubai und Abu Dhabi auf

Air Astana Airbus A321neo

Air Astana erweitert den Flugplan in Richtung Nahost und nimmt noch in diesem Jahr drei neue Verbindungen nach Dubai und Abu Dhabi auf.

Atyrau-Dubai ab 26. Oktober 2024, Astana-Abu Dhabi ab 30. Oktober 2024 sowie Almaty-Abu Dhabi ab 12. Dezember 2024. Die neuen Flüge finden jeweils zweimal pro Woche statt, wobei Flugzeuge vom Typ Airbus A321neo und Airbus A321LR zum Einsatz kommen werden.

Von Atyrau im Westen Kasachstans fliegt Air Astana künftig jeden Montag und Samstag nach Dubai (4 Stunden Flugzeit). Ab Astana geht es jeweils mittwochs und samstags nach Abu Dhabi (5:10 Stunden), während die Verbindung zwischen Almaty und Abu Dhabi jeden Donnerstag und Sonntag bedient wird (4:55 Stunden).

Die neuen Flüge ergänzen das bestehende Flugangebot von Air Astana in die Region mit aktuell 20 Flügen pro Woche von Almaty und Astana nach Dubai sowie sechs Verbindungen wöchentlich von Almaty und Schymkent nach Saudi-Arabien.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 56 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).