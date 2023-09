Aeromexico präsentiert soliden August

Aeromexico Boeing 787 Dreamliner (Foto: Aeromexico)

Im August 2023 konnte Aeromexico 2,321 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 14,3 Prozent mehr als im Vorjahresaugust.

Die Nachfrage erreichte im August 4,241 Milliarden Sitzplatzkilometer, das entspricht gegenüber dem Vorjahresaugust einem Plus von fünfzehn Prozent. Das Angebot lag im August bei 4,835 Milliarden Sitzplatzkilometern, im Vorjahresaugust stand das Angebot noch um 9,6 Prozent tiefer bei 4,411 Milliarden Sitzplatzkilometern. Die Sitzplatzauslastung erreichte 87,7 Prozent, im August 2022 lag sie bei mit 83,6 Prozent.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte Aeromexico 16,508 Millionen Passagiere an Bord ihrer Maschinen begrüßen, im Vorjahr lag dieser Benchmark wegen Corona noch bei 13,780 Millionen, verglichen mit dem Vorjahr haben die Passagierzahlen in den ersten acht Monaten 2023 um 19,8 Prozent zugelegt.