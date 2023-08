AeroLogic Boeing 777 erster C-Check

Lufthansa Technik Maintenance International (LTMI) hat in Frankfurt erstmals einen C-Check an einem Boeing 777-Frachter von AeroLogic durchgeführt.

Nach etwa 1.360 Arbeitsstunden, zusammengesetzt aus Routineinspektionen, diversen Modifikationen, Arbeiten am Frachtladesystem und einigen Reparaturen wurde die Maschine mit der Kennung D-AALA termingerecht wieder an die in Leipzig beheimatete Frachtfluggesellschaft übergeben. Im Rahmen des C-Checks wurde von LTMI - als erstem Instandhaltungsbetrieb überhaupt - das komplette Ladesystem im Hauptfrachtraum und teilweise im unteren Frachtraum ausgebaut und gewartet. Zudem wurden einige Modifikationen am Flugzeug vorgenommen, kleinere Beschädigungen aus dem Frachtbetrieb instand gesetzt und diverse Auffrischungsarbeiten am Rumpf und im Cockpit durchgeführt. Ein weiterer Boeing 777-Frachter von AeroLogic wird Ende Juli zum C-Check in Frankfurt erwartet. „Ziel des C-Checks ist natürlich, nicht nur die gesetzlichen Regularien einzuhalten, sondern darüber hinaus die AeroLogic-Maßstäbe zu berücksichtigen“, sagte Christian Schmucker, Director Maintenance von AeroLogic. „Nach mehr als einem Jahr intensiver Nutzung ist es unser Ziel, den exzellenten Zustand des Flugzeuges wieder herzustellen und somit die Zuverlässigkeit und das Erscheinungsbild der AeroLogic auf höchstmöglichem Niveau zu halten.“ „Wir freuen uns sehr, dass sich AeroLogic neben den kleineren Wartungsarbeiten in Frankfurt nun auch bei der Durchführung größerer Checks für LTMI entschieden hat“, erklärte Dietmar Fischer, Director Aircraft Maintenance von LTMI. „Unsere umfangreiche Erfahrung im Umgang mit Frachtflugzeugen hilft uns dabei, AeroLogic mit kürzesten Durchlaufzeiten bei unverändert hoher Qualität bestmöglich zu unterstützen.“ Die enge Kooperation von Lufthansa Technik und AeroLogic besteht bereits seit Aufnahme des Flugbetriebs der Frachtfluggesellschaft im Jahr 2009. Seither stehen die Boeing 777-Frachter von AeroLogic unter einem Total Technical Support TTS®-Vertrag, in dessen Rahmen Lufthansa Technik umfangreiche Services für die Instandhaltung, Reparatur und Logistik von Flugzeugkomponenten sowie für die Erstellung und Planung des Instandhaltungsprogramms erbringt. LTMI