Red Arrows melden erneut schweren Unfall

Ein Pilot der berühmten Red Arrows, des Kunstflugteams der Royal Air Force, zog sich beim Schleudersitzausstieg auf der Basis Scampton in der Nähe von Lincolnshire tödliche Verletzungen zu.

Ein Pilot der berühmten Red Arrows zog sich beim Schleudersitzausstieg auf der Basis Scampton in der Nähe von Lincolnshire am 8. November 2011 tödliche Verletzungen zu.