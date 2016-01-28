Hawk TMK1 in Sonderbemalung

Hawk TMK1 208(R) Squadron Royal Air Force (Foto: MOD)

Ein Hawk Trainer der Royal Air Force wurde mit einer Sonderbemalung vorgestellt, dabei wird das Hundertjährige Jubiläum der 208(R) Squadron gefeiert.

Die 208(R) Staffel wurde am 25. Oktober 1916 als No.8 Squadron des Royal Naval Air Service gegründet und diente während vieler Jahre im Nahen Osten, dies wird auch mit dem Sphinx Emblem auf der Seitenflosse des Hawk TMK1 Trainers unterstützend gezeigt.

Hawk TMK1 208(R) Squadron Royal Air Force (Foto: MOD)

Die Jubiläumsstaffel dient heute bei der Royal Air Force (RAF) und Royal Navy auf der RAF Basis im Walisischen Valley. Der BAE Hawk TMK1 wird für die Fortgeschrittenen- und Waffenschulung der Piloten benutzt.