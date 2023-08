Aer Arann lanciert 4 Routen nach GB

Aer Arann hat ihr Angebot um vier Verbindungen nach Grossbritannien erweitert, Tickets sind seit gestern im Verkauf.

In Kerry will Arann die Strecke nach Manchester wieder aufnehmen und sie vier Mal pro Woche bedienen. Zwei neue Flüge lanciert Aer Arann von City of Derry nach Manchester und nach Edinburgh. Diese drei Verbindungen sollen ab dem 20. Mai 2010 angeboten werden. In Donegal wird die aktuelle Glasgow-Prestwick Route ab dem 28. März 2010 durch einen Direktflug nach Glasgow Airport ersetzt. Erst kürzlich hatte Aer Araan angekündigt, dass sie mit Aer Lingus ein Abkommen abgeschlossen habe, um zwölf Routen zwischen Irland und Grossbritannien unter der Marke Aer Lingus Regional anbieten zu können.