AUA will nur noch Lufthansa

Die ÖIAG will ab sofort nur noch mit Lufthansa Gespräche über den Ankauf der AUA führen.

Wie die Österreichische Industrieholding AG heute bekannt gab, kommt nur noch die deutsche Lufthansa als potentielle Käuferin des Staatsanteils von rund 42% an der Austrian Airline in Frage. Die Firma will bis zur Aufsichtsratssitzung am 5. Dezember mit der Airline einig kommen. Die anderen Anwärter S7 und Air France-KLM sind somit endgültig aus dem Rennen.