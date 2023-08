AUA vergrössert Kapazität

Austrian Airlines will die Regionaljets und Turboprops ihrer Flotte ab Sonntag auf ihren Europastrecken durch grössere Flugzeuge ersetzen.

Mit der geplanten Erweiterung der Kapazität und attraktiveren Tarifen will sie ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. In den nächsten zwölf Monaten sollen so eine Million zusätzliche Passagiere gewonnen werden, ein Schlüsselereignis der „Wiedergeburt der Austrian Airlines“, so CCO Andreas Bierwirth. AUA hatte im letzten Jahr einen Verlust von 324,9 Millionen Euro eingeflogen, ein Wechsel sei dringend nötig. Man habe sich zu lange zu sehr auf das Businesssegment konzentriert, während die Low-Cost-Carrier ihre Präsenz überall erweitern konnten. Dadurch sei AUA zu einem Nischenspieler geworden. Nun will die Airline tiefere Preise anbieten und ihre Frequenz auf vielen Strecken erhöhen. Der letzte CRJ200, der von ihrer Tochtergesellschaft Tyrolean Airways betrieben wird, soll Mitte April ausgemustert werden. AUA muss neben den Low-Cost-Carriern auch gegen eine wachsende Zahl Star Alliance Partner antreten.