Passagierzahlen der AUA

Die Austrian Airlines Group meldet für das Jahr 2009 einen Rückgang der Passagierzahlen von 10,2 Prozent.

In der Zeit von Januar bis Dezember 2009 transportierte die Airline insgesamt 9,9 Millionen Passagiere. Die Auslastung ging um 0.9 Prozentpunkte auf 74 Prozent zurück. Im Dezember erreichte die Airline eine Auslastung von 72,5 Prozent und damit ein Plus von 3,1 Prozentpunkten. Sie beförderte rund 703.300 Passagiere, 1,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Obwohl das Passagiervolumen tatsächlich leicht zugenommen hat, ist die Verbesserung vor allem dem Umstand zu verdanken, dass der Dezember 2008 sehr schwach ausgefallen war. Für das vierte Quartal des letzten Jahres meldet Austrian Airlines einen Rückgang der Passagierzahlen um 1,3 Prozent auf 2,4 Millionen. Die Auslastung kletterte um zwei Prozentpunkte auf 74,6 Prozent.



