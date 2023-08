ALPA fordert Massnahmen

Die weltweit grösste Linienpiloten Vereinigung ALPA wendet sich an die amerikanischen Abgeordneten. Sie fordern rasche Massnahmen, um den Treibstoffpreis zu stabilisieren.

Die weltgrösste Pilotenvereinigung Air Line Pilots Association (ALPA), die 55 000 Piloten von insgesamt 40 Fluggesellschaften in den USA und Kanada vertritt, hat zusammen mit weiteren Transportgesellschaften und -vereinigungen einen Brief an die Kongressabgeordneten geschrieben, in dem sie diese dringend darum bitten, den Spekulationen an den Spotmärkten ein Ende zu setzen.

Im Brief spricht die ALPA drei Punkte an, von denen sie glaubt, dass sie im Kongress behandelt werden sollten: Die Schliessung von Gesetzeslücken, durch die es institutionellen Investoren ermöglicht wird, Höchstgrenzen ihrer Investitionen zu umgehen; die Sicherstellung, dass alle Rohstoffhändler den Begrenzungen, die dem US-Markt auferlegt wurden, unterliegen und die Einführung einer angemessenen Auskunftspflicht und finanziellen Auflage für die institutionellen Investoren.