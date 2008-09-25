Runder Tisch zur Entwicklung nachhaltiger Treibstoffe

Boeing will sich gemeinsam mit führenden Fluggesellschaften und Technologieentwicklern für Verbreitung von alternativem Treibstoff einsetzen.

Dazu gründeten sie die Gruppe Roundtable on Sustainable Biofuels, die mit der Unterstützung von WWF die Entwicklung und Kommerzialisierung von nachhaltigen Flugzeugtreibstoffen fördern will. Es sollen erneuerbare Treibstoffquellen genutzt, der Ausstoss von Treibhausgas verringert und der Einfluss der Preisvolatilität und die Abhängigkeit von der fossilen Energie auf die Branche gemindert werden.

Damit ist der Luftverkehr die erste Transportbranche, die sich freiwillig für die Nachhaltigkeit ihrer Treibstofflieferkette einsetzt. Mit von der Partie am Roundtable sind Airlines wie Air France-KLM, Air New Zaland, ANA, Gulf, JAL, SAS, Virgin Atlantic. Zusammen sind sie für etwa 15 Prozent des kommerziellen Kerosinverbrauchs verantwortlich.