AF KLM will Cargo restrukturieren

Air France KLM will ihr Cargo Geschäft neu strukturieren und zieht unter anderem eine Reduzierung der Flotte vor.

Gemäss einem Bericht in Les Echos überlegt sich die Airline auch einen Transfer der verbleibenden Frachter an Martinair und einen Anstieg der Raten um 20 bis 30 Prozent. Am 4. September sagte Air France, ein Restrukturierungsplan sei in Arbeit, darin sei auch eine Reduktion von rund 15% der Kapazität vorgesehen. Ende Juni betrieb die Airline 20 Frachtflugzeuge, fünf weniger als Ende des ersten Quartals 2008. Im Juli gab CEO Pierre-Henri Gourgeon bekannt, die ATKs wuerden weiter reduziert, jedoch ohne genaue Angabe des Umfangs. Die Cargoeinnahmen waren im ersten Quartal um 41,5 Prozent geschrumpft und der Verlust aus dem Frachtbetrieb belief sich auf 196 Millionen Euro. Link: Air France