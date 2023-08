A380 China Inlandflüge ab dem 18. Oktober

China Southern wird mit dem Airbus A380 ab dem 18. Oktober 2011 zwischen Peking und Guangzhou verkehren. Der Flug Peking Shanghai ist ab dem 27. Oktober 2011 ebenfalls mit dem Airbus A380 im Flugplan von China Southern.

Dem Buchungssystem von China Southern ist zu entnehmen, dass Flug CZ3000 zwischen Peking und Guangzhou ab dem 18. Oktober 2011 mit dem A380 geführt wird. Abflug ist in Peking um 10.00 geplant und die Ankunft um 13.15. Der Rückflug von Guangzhou ist um 16.00 und die Ankunft in Peking um 19.15 geplant. Ab dem 27. Oktober ist der Flug CZ6000 von Peking nach Shanghai ebenfalls mit einem A380 geplant. Der Abflug ist für 10.00 vorgesehen und in Shanghai soll der A380 um 12.15 ankommen. Der Rückflug wird unter der Flugnummer CZ6999 geführt und verlässt Shanghai um 15.00 und kommt in Peking um 17.25 an.