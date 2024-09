ÖBB und Austrian erweitern AIRail-Angebot

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Die Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) und Austrian Airlines bauen das Angebot für Zugreisende, die zum Flughafen Wien auf einen Austrian Flug anreisen weiter aus.

„Vom Zug zum Flug“ – unter diesem Motto können Fluggäste von Austrian Airlines in bewährter Manier für die Anreise zum Flughafen Wien-Schwechat aus den Städten Linz, Graz und Salzburg bequem und einfach das gemeinsame Angebot „AIRail“ von ÖBB und Austrian Airlines nutzen. Ab 15. Dezember wird das neu auch ab Innsbruck möglich sein.

Das „AIRail“-Angebot von ÖBB und Austrian Airlines feiert heuer auch einen ganz besonderen Geburtstag, nämlich den ersten „Runden“: Seit Dezember 2014 können nämlich „AIRail“-Kund:innen von Linz aus direkt zum Flughafen Wien fahren. Die Kooperation feiert heuer somit das bereits 10-jährige Jubiläum. 2017 und 2020 wurde das „AIRail“-Angebot dann um die Städte Salzburg und Graz erweitert. Seit Ende 2023 sind außerdem alle direkten Railjets von und nach Flughafen Wien in das „AIRail“-Angebot aufgenommen. Mit dem 15. Dezember 2024 kommt Innsbruck als weiterer wichtiger Meilenstein dazu. Mit bis zu 13 Verbindungen pro Tag wird die Tiroler Landeshauptstadt im Stundentakt in das „AIRail“-Angebot integriert.

„Wir freuen uns, dass wir das etablierte und beliebte ‚AIRail‘-Angebot ab 15. Dezember erneut erweitern können und somit unsere multimodale Verkehrspartnerschaft mit den ÖBB weiter vertiefen. Damit gehen wir in der bestmöglichen Anbindung der Bundesländer an das Drehkreuz Wien einen weiteren wichtigen Schritt. ‚AIRail‘ ist seit vielen Jahren eine beliebte Möglichkeit unserer Fluggäste aus den Bundesländern, bequem mit der Bahn zum Flughafen Wien anzureisen und dort mit Austrian Airlines zu den jeweiligen Wunschdestinationen abheben zu können“, betont Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

„Intermodales Reisen liegt im Trend – das lässt sich erfreulicherweise am Zuwachs von Fahrgästen beobachten, die ihre An- und Abreise zum Flughafen Wien mit dem Zug absolvieren. Mit der AIRail-Erweiterung auf die Destination Innsbruck tragen wir dieser Entwicklung Rechnung und bauen somit das gemeinsame Angebot mit den Austrian Airlines aus, das sich seit mittlerweile 10 Jahren großer Beliebtheit erfreut“, so Sabine Stock, Vorständin der ÖBB-Personenverkehr AG.

Buchbar ist die Strecke Linz/Graz/Salzburg und jetzt auch Innsbruck – Flughafen Wien als AIRail-Verbindung über austrian.com oder ein Reisebüro. Ab und bis Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz erreicht man mit nur einem Ticket für Zug und Flug alle über 125 Destinationen im Streckennetz von Austrian Airlines.

AUA