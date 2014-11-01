Messerschmitt Bf 108 Taifun

Messerschmitt Bf 108, Herkunftsland: Deutschland Die Messerschmitt Bf 108 war das erste, wirklich revolutionäre Reiseflugzeug der Welt. Der Tiefdecker mit Heckrad ist für vier Personen ausgelegt und hat ein Einziehfahrwerk. Spannweite: 10,62 m, Länge: 8.29 m, Maximale Fluggeschwindigkeit 303 km/h.

1933 erhielt Willy Messerschmitt den Auftrag, ein schnelles Reiseflugzeug für die Teilnahme am 4. Europarundflug 1934 zu entwickeln. Auf der Basis der M.35 entstand ein freitragender Ganzmetall-Tiefdecker mit einziehbarem Hauptfahrwerk und Schleifsporn, einer geschlossenen viersitzigen Kabine und einem Hirth HM8U Motor, sowie Schlitzflügeln. Es wurden 6 Maschinen bestellt, deren Ergebnisse am Europarundflug aber unter den Erwartungen blieben. Ende der dreißiger Jahre zeigte die Maschine bei verschiedensten Gelegenheiten, was in ihr steckte. Die Luftwaffe übernahm ab 1935 die Bf 108 als Verbindungs-, Zielschlepp- und Versorgungsflugzeug. Eine erhebliche Stückzahl wurde nach Bulgarien, Ungarn, Japan, Rumänien, die Sowjetunion, die Schweiz und nach Jugoslawien exportiert. Bis 1942 wurde die Maschine bei der Messerschmitt AG gebaut, dann verlagerte man die Produktion zu SNCAN nach Les Mureaux bei Paris. Varianten: Bf 108 A, Bf 108B (Hauptserie mit Argus As10C Motor und Spornrad) Bf 108C Projekt einer Hochgeschwindigkeitsausführung mit Hirth HM 512 Motor (400PS) und Me 208 als verbesserte Ausführung mit einziehbarem Bugradfahrwerk Insgesamt wurden bis Kriegsende 855 Stück aller Versionen gebaut. In Frankreich wurde der Typ als Nord 1002 ?Pingouin? in mehreren Varianten noch in 285 Exemplaren weitergebaut. Einige originale Bf 108 und eine Anzahl Nord 1002 fliegen heute noch und sind gern gesehene Gäste verschiedenster Flugshows.

Messerschmitt Bf 108 Taifun (Archiv Eberhard Kranz)

Technische Daten Messerschmitt Bf 108 ?Taifun?

Hersteller: Messerschmitt Deutschland

Verwendung: Verbindungsflugzeug, Stabsreiseflugzeug

Triebwerk: 1x Argus As 10C luftgekühlter 8 Zylinder hängender V-Motor

Startleistung: 240PS (179kW)

Dauerleistung: 200 PS (149kW) in 2.500m

Anzahl Sitzplätze: 4

Erstflug: Erprobung ab Frühjahr 1934

Spannweite: 10,62m Länge: 8,29m größte Höhe: 2,85m Luftschraubendurchmesser: 2,35m Spurweite: 1,50m Flügelfläche: 16,4m² Flügelstreckung: 6,4 V-Form: 6° Pfeilform: 6° Bruchlastvielfaches: 6,6 Leermasse: 880kg Startmasse: 1.350kg Kraftstoff: 220 Liter Schmierstoff: 15,5Liter Flächenbelastung: 82,30kg/m² Leistungsbelastung: 5,63kg/PS (7,60kg/kW) Höchstgeschwindigkeit in Bodennähe: 295km/h Höchstgeschwindigkeit in 2.000m: 303 km/h Reisegeschwindigkeit in 2.000m: 265km/h Landegeschwindigkeit: 85km/h Gipfelhöhe: 5.000m Steigleistung: 6,0m/s Steigzeit auf 1000m: 3,1min Steigzeit auf 3000m: 11,2min Steigzeit auf 4.000m: 18,0min Reichweite normal: 1.000km Startstrecke: 185m Landestrecke: 185m Kraftstoffverbrauch: 21l/100km

Bewaffnung: keine