Modellflug
Faszination Modellbau Friedrichshafen
30.10.2022 RK
Faszination Modellbau Friedrichshafen
Die Faszination Modellbau Friedrichshafen mit der Internationalen Modellbahn-Ausstellung und dem Echtdampf-Hallentreffen, vom 4. bis 6. November 2022, ist startklar.
FliegerWeb probierte es aus, Ready to Fly!
17.05.2008 RK
FliegerWeb probierte es aus, Ready to Fly!
Ein Baukasten war rasch gekauft, das Zusammenbasteln ging nicht ganz ohne Tücken. Und das ultimative Flugerlebnis in den Sonntagskleidern müssen Sie gesehen haben!
Piper Super Cub von HobbyZone
06.05.2008 RK
Piper Super Cub von HobbyZone
Ein ganz schönes Ready to Fly Modell von HobbyZone. Lesen Sie den Testbericht von unserem Redaktionsmitglied Sebastian Homann.