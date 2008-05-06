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Faszination Modellbau Friedrichshafen
Faszination Modellbau Friedrichshafen

30.10.2022 RK

Faszination Modellbau Friedrichshafen

Die Faszination Modellbau Friedrichshafen mit der Internationalen Modellbahn-Ausstellung und dem Echtdampf-Hallentreffen, vom 4. bis 6. November 2022, ist startklar.

Cessna Cardinal
FliegerWeb probierte es aus, Ready to Fly!

17.05.2008 RK

FliegerWeb probierte es aus, Ready to Fly!

Ein Baukasten war rasch gekauft, das Zusammenbasteln ging nicht ganz ohne Tücken. Und das ultimative Flugerlebnis in den Sonntagskleidern müssen Sie gesehen haben!

pipercubmodell200
Piper Super Cub von HobbyZone

06.05.2008 RK

Piper Super Cub von HobbyZone

Ein ganz schönes Ready to Fly Modell von HobbyZone. Lesen Sie den Testbericht von unserem Redaktionsmitglied Sebastian Homann.

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