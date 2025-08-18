Weiterer Embraer Phenom 300 für PADAVIATION

Embraer Phenom 300 PAD Aviation Service GmbH (Foto: Flughafen Paderborn Lippstadt)

Die PAD Aviation Service GmbH (PADAVIATION), ein etablierter Anbieter hochwertiger Flugcharter-Dienstleistungen am Flughafen Paderborn/Lippstadt, hat ihre Flotte um ein weiteres Flugzeug vom Typ Embraer Phenom 300 erweitert.

Mit der Inbetriebnahme des inzwischen achten Jets dieses Modells setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen für den wachsenden Bedarf an flexiblen und effizienten Geschäftsreise-Möglichkeiten – insbesondere für die starke mittelständische Wirtschaft in Ostwestfalen, Lippe und Südwestfalen.

Die Phenom 300 ist ein moderner Light Jet des brasilianischen Herstellers Embraer. Er überzeugt durch modernste Technologie, erstklassigen Komfort und eine Reichweite, die ihn besonders für innereuropäische Flüge attraktiv macht. Alle Phenom 300 der PADAVIATION können mit SAF (Sustainable Aviation Fuel) betrieben werden und ermöglichen dadurch CO₂-neutrales Fliegen. Neben der Phenom-Flotte betreibt die PADAVIATION zudem eine Embraer Legacy 500 – ein Midsize Jet mit Platz für bis zu neun Passagiere und einer beeindruckenden Reichweite von 5.788 Kilometern.

Christiane Wittland, Geschäftsführerin der PADAVIATION, betont:

Mit dem Ausbau unserer Flotte reagieren wir auf die kontinuierlich steigende Nachfrage nach zuverlässigen, individuellen und zugleich nachhaltigen Fluglösungen. Die achte Phenom 300 stärkt unsere Position als einer der führenden Anbieter im Segment der Business Aviation und zeigt, dass regionale Luftfahrt eine starke Zukunft hat.

Mit dem kontinuierlichen Ausbau ihrer Flotte unterstreicht die PADAVIATION ihren Anspruch, europaweit individuelle, nachhaltige und leistungsstarke Fluglösungen zu bieten.

Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser begrüßt den Flottenausbau:

Geschäftsreisen haben an unserem Flughafen traditionell eine große Bedeutung. Die Erweiterung der PAD-Flotte stärkt dieses Segment weiter und erhöht die Attraktivität unseres Standorts. In Kombination mit dem Angebot der skyhub PAD GmbH & Co. KG, die ab dem 1. September 2025 die München-Verbindung weiterführt, sind wir im Bereich Business Aviation hervorragend aufgestellt.