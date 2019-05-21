TBM 940 erhält EASA Zulassung

Daher TBM 940 (Foto: Daher)

An der diesjährigen EBACE hat der französische Flugzeugbauer Daher die europäische Zulassung für ihre neuste TBM 940 erhalten.

Die TBM 940 wurde im März 2019 angekündigt und basiert auf den Vorgängermodellen aus der TBM 900 Familie. Zum ersten Mal in der Firmengeschichte erhält das schnelle Turboprop Reiseflugzeug ein automatische Leistungssteuerung. Zudem ist die TBM 940 neu auch mit einer automatischen Erkennung für Vereisungsbedingungen ausgestattet. Die Kabine wurde verglichen mit dem Vorgängermodell ergonomisch weiterverbessert und bietet dadurch noch mehr Passagierkomfort als die Vorgängermodelle.

Daher stellt ihre TBM 940 an der diesjährigen EBACE wie jedes Jahr im Aussenbereich vor.