Sikorsky steigt bei Eclipse ein

Eclipse Aerospace erhält einen neuen finanzstarken Partner, der Stabilität und Kontinuität geben könnte.

Eclipse Aerospace hat im September 2009 Teile der in Konkurs geratenen Eclipse Aviation übernommen und die Wartungs- und Supportaufgaben der bereits ausgelieferten Eclipse 500 Kleinjets ab Albuquerque weitergeführt. Die Unternehmung möchte die Produktion des ersten Very Light Jets wieder aufnehmen und hat sich während den letzten Monaten für andere Produktionsstandorte umgesehen. Mitte Oktober gab Eclipse Aerospace bekannt, dass sich der Hubschrauberproduzent Sikorsky am Eclipse 500 After Sale Markt beteiligen wird und sein grosses Know How in dieser Sparte bei Eclipse Aerospace einbringen will. Über eine finanzielle Beteiligung wurde noch nichts bekannt gegeben, wir nehmen jedoch an, dass eine Kapitalverflechtung angestrebt wird, damit die Produktion wieder aufgenommen werden kann.