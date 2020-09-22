Roll-out der 1000sten TBM

Daher liefert 1000ste TBM aus (Foto: Daher)

Daher konnte gestern einen grossen Meilenstein in ihrer Firmengeschichte feiern, die 1000ste einmotorige Turbopropeller Maschine aus der TBM Familie konnte aus dem Hangar gerollt werden.

Bei dem Jubiläumsflugzeug handelt es sich um eine TBM 940, das ist die modernste Ableitung der TBM 900. Bei den einmotorigen Turbopropellerflugzeugen von Daher handelt es sich um die schnellsten einmotorigen Reiseflugzeugen mit Propellerantrieb, die auf dem Markt verfügbar sind. Die TBM 900 Familie basiert auf dem Ausgangsmuster TBM 700, dieses Flugzeug hat am 28. August 1990 die Musterberechtigung erhalten. Momentan stehen bei Daher die TBM 930 und TBM 940 in der Produktion, die beiden Flugzeuge zählen zur TBM 900 Familie. Die TBM 940 ist mit dem Home Safe von Garmin ausgerüstet.

Bei dem HomeSafe Notlandesystem handelt es sich um ein automatisches Notfallsystem vom Avionik Hersteller Garmin, dieses wurde unter dem Namen HomeSafe in die TBM 940 und deren automatische Schubsteuerung integriert. Das integrierte HomeSafe System kann die TBM 940 beim Ausfall des Piloten, in der Fachsprache spricht man dabei von Pilot Incapacitation, durch den Passagier per Knopfdruck aktiviert werden.

HomeSafe von Garmin auf der Daher TBM 940 (Foto: Daher)

Das pilotlose Flugzeug wird dann von dem HomeSafe System sicher zum nächsten Flugplatz geflogen und dort automatisch gelandet. Nach der Landung wird auch automatisch abgebremst und ausgerollt, das Triebwerk wird ebenfalls durch die Automatik abgestellt. Sobald das Triebwerk abgestellt ist, wird auf dem zentralen Bildschirm den Passagieren angezeigt, wie sie nach der gelungenen Notlandung die Flugzeugtüre öffnen können, um anschliessend das Flugzeug sicher zu verlassen. Während dem ganzen Notlandeverfahren spricht eine synthetische Stimme zu den Passagieren und erklärt ihnen, was das Flugzeug gerade macht.

Laut Daher können alle TBM 940, die im Jahr 2020 ausgeliefert wurden, mit dem neuen Notlandesystem in den Daher Servicezentren nachgerüstet werden. Alle übrigen TBM 940 können zu einem Einführungspreis von 85.000 Dollar ebenfalls mit dem HomeSafe Notlandesystems ausgestattet werden.