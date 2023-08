Rega erreicht weiteren Meilenstein

Am Dienstagnachmittag hat der 300.000ste Einsatz der Rega seit ihrer Gründung im Jahr 1952 stattgefunden.

Neugeborene Zwillinge sind von der Neonatologie im Kinderspital Luzern mit einem Rega Helikopter in ihren Heimatkanton Waadt zurück geflogen worden. Die Zwillinge, die am 1. Oktober zur Welt gekommen waren, wurden auf der Abteilung für Neugeborene im Kinderspital Luzern gepflegt. Am Dienstagnachmittag konnten sie in ihren Heimatkanton Waadt verlegt werden. Im Spital in der Nähe ihres Zuhauses werden sie noch einige Zeit weiter betreut. „Ich bin so glücklich! Den Babys und mir geht es bereits sehr gut, wir haben uns rasch von der Geburt erholt“, so die Mutter am Tag des Verlegungsfluges. Bei solchen Einsatzflügen werden der Pilot und Rettungssanitäter nicht wie üblich von einem Rega-Notarzt, sondern von einer Kinderärztin und Pflegefachfrau begleitet. Die Rega-Crew der Basis Lausanne nahm dieses medizinische Team im Universitätsspital CHUV in Lausanne mit an Bord – inklusive der Isolette, welche im Helikopter für den Transport benutzt wird. Das Team betreute die Zwillinge auf dem Rückflug ins Zielspital und übergab die Neugeborenen dem Personal vor Ort. Die Rega stand bereits vor der Geburt für diese Familie im Einsatz: Am Freitag, 1. Oktober, hatte sie die hochschwangere Mutter von Lausanne nach Luzern geflogen. Dort gab es Betreuungsplätze für die neugeborenen Zwillinge.