Red Bull Air Race in Zukunft Online

Das grosse Red Bull Air Race Final 2008 in Perth wird neu auch live im Internet übertragen.

Auf www.redbullairrace.com der Red Bull Flugzeugrennen Nervenkitzel neu in Echtzeit Online im Web verfolgt werden. Am 2. November wird der letzte grosse Showdown in Perth über die Homepage von Red Bull Air Race übertragen. Die Rennen konnten bislang in mehr als 100 Ländern am Fernseher verfolgt werden. Das Rennen in Perth wird kann am 2. November zwischen 04:55 AM und 07:30 AM verfolgt werden. Auch nach dem Rennen kann die Aufzeichnung bequem über die Homepage von Red Bull Air Races nach Beleiben abgerufen werden.