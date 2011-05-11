LAN Airlines kauft weitere Boeing 767

Chiles Fluggesellschaft LAN hat am Dienstag eine weitere Bestellung über fünf Boeing 767 Langstreckenjets bekannt gegeben.

Der Auftrag entspricht nach dem aktuellen Listenpreis einem Marktwert von 870 Millionen US Dollar. LAN Airlines wird die bestellten Boeing 767-300 zwischen Dezember 2012 und August 2013 übernehmen können, laut Aussagen der Airline wird sie damit ihre Flottenstruktur verjüngen und weiter expandieren. LAN Betreibt momentan rund 40 Boeing 767 Jets.