Phenom 300EV ist zugelassen

Embraer Phenom 300EV (Foto: Embraer)

Die neuste Weiterentwicklung des Embraer Phenom 300 hat von drei Luftfahrbehörden die Musterberechtigung erhalten.

Embraer gab am 25. August 2026 bekannt, dass der Phenom 300EV die dreifache Zertifizierung von drei wichtigen Luftfahrtbehörden erhalten hat, der brasilianischen Zivilluftfahrtbehörde (ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil), der US-amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA). Damit ist er der erste Light Jet mit der Garmin® Emergency Autoland-Zertifizierung.

Embraer Phenom 300EV Cockpit (Foto: Embraer)

Zu den neuen Funktionen im Cockpit gehören das Garmin Emergency Autoland System, eine elektronisch Seitenrudersteuerung (Rudder-by-Wire), automatische Bremsen, die Garmin G3000 Prodigy Touch Avionik. Zudem wurde die Kabine weiter verbessert. Die Reichweite bei einer Nutzlast von vier Passagieren gibt Embraer mit 2.055 Seemeilen (3.806 km) an. Mit dieser Reichweitenleistung kann man direkt von Aspen nach New York oder von Dubai auf die Malediven fliegen.

Embraer Phenom 300EV Kabine (Foto: Embraer)

Bei dem Phenom 300EV handelt es sich um die dritte Iteration des Very-Light-Light Jets des brasilianischen Flugzeugbauers. Der Phenom 300 ist seit Dezember 2009 in den Vereinigten Staaten zugelassen. Die Auslieferung des Phenom 300EV soll laut Embraer im Jahr 2028 beginnen. Inzwischen sind fast 1.000 Phenom 300 gebaut worden, es ist einer der bestverkauften Geschäftsreisejet in dieser Grössenklasse. Der Listenpreis des Phenom 300 liegt momentan bei 13,995 Millionen US-Dollar, bei seiner Markteinführung kostete das Flugzeug 8,14 Millionen US-Dollar.