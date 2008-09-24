Neue Luxusairline Jet Republic gegründet
24.09.2008 PSEN
Den wirtschaftlichen Tendenzen zum Trotz wurde die neue Privatairline Jet Republic gegründet.
Jet Republic hat eine Bestellung von 110 Learjets im Wert von insgesamt US$ 1,54 Milliarden aufgegeben. Die in Lissabon stationierten Jets verfügen über 7 Sitzplätze und bedienen mehr als 1.000 Flughäfen in Europa. Zielpublikum der Privatjet-Airline sind Ultra-Reiche. CEO Jonathan Breeze sieht in der Lancierung der neuen Luxusairline eine wahre Chance, da der Privatjet Markt als einziger ein starkes Wachstum verzeichnet.