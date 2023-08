Neue Luxusairline Jet Republic gegründet

Den wirtschaftlichen Tendenzen zum Trotz wurde die neue Privatairline Jet Republic gegründet.

Jet Republic hat eine Bestellung von 110 Learjets im Wert von insgesamt US$ 1,54 Milliarden aufgegeben. Die in Lissabon stationierten Jets verfügen über 7 Sitzplätze und bedienen mehr als 1.000 Flughäfen in Europa. Zielpublikum der Privatjet-Airline sind Ultra-Reiche. CEO Jonathan Breeze sieht in der Lancierung der neuen Luxusairline eine wahre Chance, da der Privatjet Markt als einziger ein starkes Wachstum verzeichnet.