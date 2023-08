Lufthansa Bombardier Aviation Services ausgezeichnet

Auf der Messe der National Business Aviation Association (NBAA) in Orlando, Florida, hat Bombardier Aerospace die diesjährigen Gewinner der Authorized Service Facility (ASF) Excellence Awards bekannt gegeben: Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS)

Mit dem ASF Excellence Award werden jährlich Betriebe im autorisierten Servicenetzwerk von Bombardier in fünf Kategorien ausgezeichnet: Die Preisträger haben ihre Leistungsfähigkeit auf einer Skala von 13 Bewertungskriterien nachgewiesen, die Elemente wie Kundenfeedback, Qualitätssicherung und Einhaltung technischer Vorgaben enthalten. Éric Martel, Präsident Bombardier Customer Services & Specialized and Amphibious Aircraft, übergab die Excellence Awards im Rahmen der Preisverleihung an Christoph Meyerrose, den Geschäftsführer von LBAS.